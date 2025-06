Suri Järvamaa Vapimärgi kavaler Uno Aan

Tänu Unole on Koeru kogukond saanud rohkem kui lihtsalt hästi korraldatud sündmusi – me oleme saanud tunde, et oleme olulised ja et meie lugu loeb. Ta seisis vankumatult selle eest, et elu maal püsiks elujõulisena ning et igal lapsel oleks võimalus kasvada kodukohas – turvalises ja toetavas keskkonnas.

Oleme südamest tänulikud kõige eest, mida Uno algatas ja ellu viis. Palju sai koos tehtud, palju sai koos algatatud – need olid hetked, kus tekkisid kogukonna traditsioonid, mis elavad edasi. Tema algatatud ettevõtmised ei jäänud ainult möödanikku – mitmed neist said hoogu veel hiljuti ning osad ootavad teostust ka tulevikus. Me kanname neid edasi uhkuse ja väärikusega, sest need on rohkem kui ettevõtmised – need on mälestused, ühenduslüli ja osa meie kogukonna elujõust.