Masina läbisõiduks on Transpordiameti andmetel 417 813 km. Sõiduki kapotti ei saa avada, sest mehhanism on purunenud. Aku on tühi. Vasakpoolne peegel purunenud. Tagumine põrkeraud avariiline. Vasakpoolsel küljel värvikahjustus, tagumisel uksel mõlgid. Vasakpoolsel esitiival värvikahjustus. Parempoolne esitiib ja põrkeraud avariilised. Parempoolsel peeglil värv kulunud. Parempoolsel küljel värvikahjustus.