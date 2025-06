PILDID Koigi koolist sai lõputunnistuse üheksa noort

Kooli direktori Margit Reinpõllu sõnul on selle klassi koolitee olnud mitmepalgeline: õnnestumised maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel, ebaõnnestumised eksamitel, täiendav õppetöö, sport, omavahelised suhted, väljaütlemised ning andekspalumised. "Lõputunnistuseni jõudmine on tõesti nõudnud teist igalt ühet pingutust. Koolielus on tähtis meeskonnatöö. Kodukoht annab toetust juurde, võta see ainult vastu. Väike kool toimib nagu peremudel. Koigi Koolis tehakse lapsi toetavat koostööd," ütles Reinpõld.