Pindala- ja maaelu arengu loomapõhiste toetuste taotluse esitasid sajad Järvamaa põllumajandustootjad

PRIA toetuste rakendamise osakonna rakendusjuht Sigrid Rõõmussaare sõnul oli sel aastal taotlejate jaoks kõige suuremaks uuenduseks eeltäidetud taotlusvormi kasutamise võimalus. „Rõõm on tõdeda, et taotlejate poolt võeti see väga hästi vastu, seda kasutas lausa 88% taotlejatest. Eeltäidetud taotluse kasutuselevõtt oli otseselt suunatud meie klientidele teenuse mugavamaks muutmiseks ja taotluse täitmiseks kuluva aja vähendamiseks. Esmase tagasiside põhjal saame väita, et see õnnestus,“ täiendab Rõõmussaar.