Helme selgitas, et järvakad on juba aastaid oma kontorit soovinud ja nad on selle ka igati välja teeninud, sest siin maakonnas on parteil väga suur toetus. "See siin on meie maa. Siin maakonnas oleme meie kõige kõvem partei," sõnas ta. "Öeldakse, et hoolitseda tuleb selle puu eest, mis kannab vilja ja see puu siin kannab vilja."