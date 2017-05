Hei, kas keegi tahab koos minuga tellida?

Heldin Malmet

tarbijakaitseameti Eli tarbija nõustamiskeskuse jurist

Eelkõige tuleb tellimuses osalejail arvestada, et nad võivad tarbijana ilma jääda oma õigustest.

«Hei! Soovib keegi tellida minuga X lehelt? Postikulu jagame tellijate vahel! Lisandub Eesti-sisene post. Kaup saabub Märjamaale. Tellimuse kinnitan täna kell 15.00!» levib Facebookis kuulutus.

Nii sotsiaalvõrgustikes kui ka netifoorumites näeb aeg-ajalt üleskutseid soetada tooteid grupitellimusena. See on vaid üks näide, ent neid leidub seal omajagu.

Sel viisil tellimuse esitamine tundub esmapilgul kiire ja hõlbus: vaatad pakkumise või veebilehe üle, nimetad üleskutse koostajale oma soovid, tasud oma tellimuse eest grupitellimuse koostajale ja jääd tooteid ootama.

Kuigi kõik tundub esmapilgul lihtne, ei ole see tarbijaõiguse seisukohalt sootuks nii.

Alati tasub teada, milliste probleemidega võivad tarbijad grupitellimuse puhul kokku puutuda. Kui tarbijad siiski otsustavad sel kombel kaupa tellida, on nad vähemalt riskidega kursis ja teevad teadliku valiku.

Esiteks: 14päevane taganemisõigus. Kui kaupleja on Euroopa Liidu riigis registreeritud e-pood, saab 14 päeva jooksul ostust taganeda. Grupitellimuse puhul loobub iga niisuguse üleskutse peale tellimuse esitanu oma 14päevasest taganemisõigusest, sest ta ei ole seotud tarbijaõiguse valdkonda kuuluva lepinguga. 14päevane taganemisõigus kehtib ainult isikule, kes e-poes tellimuse vormistas.

Kõik ülejäänud tellimuses osalejad peaksid oma taganemisõigust kasutama tellimuse koostaja kaudu, mis tähendab, et lihtne osaleja saadab tooted tagasi tellimuse koostajale, kes siis kauba omakorda poele tagastab.

Kas üleskutse tegija on valmis pärast oma kauba kättesaamist üldse kaastellijaid abistama? Ilmselgelt on see talle lisakohustus.

Teiseks: saamata või valesti väljastatud kaup. Pakk käes, võib selguda, et tooted ei vasta tellimusele. Näiteks on kingad vale suurusega või pakis sootuks muu mudel. Sellisel juhul ei saa grupitellimuses osaleja ise kauplejaga ühendust võtta. Kogu asjaajamine peab taas käima inimese kaudu, kes tellimuse vormistas.

Kolmandaks: puudusega tooted. Kui kaup osutub vigaseks, on ostjal õigus kahe aasta jooksul esitada kauplejale pretensioon ja nõuda toote parandamist või asendamist.

Grupitellimuse puhul tuleb kaebus esitada tellimuse vormistajal. Seejuures ei saa tellimuses osaleja tagasi kogu postikulu. Seaduse järgi on defektse toote asendamine tasuta, aga kui tarbija peab algul toote postitama tellimuse koostajale, siis seda postikulu talle ei hüvitata.

Grupitellimuste puhul võib tekkida küsimus, kas tarbijakaitseseadusse kirjutatu üldse kehtib. Seaduse järgi on tarbija füüsiline isik, kes tegutseb eesmärgil, mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega.

Ühistellimuse puhul peaks e-kauplusest tellimuse tegija olema tarbija ja e-kauplus on seaduse mõistes kaupleja. Kui aga rühmatellimuse koostaja tellib e-poest tooteid suures mahus ja tellimuses on kajastatud sama tooteartiklit eri suurusnumbrites, on e-kauplusel põhjendatud küsimus, kas tegemist on tarbijaga selle seadusjärgses tähenduses.

Probleemide korral ei pruugi saada abi tarbijakaitseametistki, kui tellimuse tegija ei suuda tõendada, et tooted olid ostetud oma tarbeks, mitte eesmärgiga neid edasi müüa.

Peale selle võib võõra inimese üleskutsele vastates ja grupitellimuses osalemisel tekkida olukord, kus raha on küll üle kantud, kuid tellima kutsuja ei vormistagi tellimust. Samuti juhtub vahel, et tooted tellitakse petturlikust e-kauplusest ja kaupa ei saadeta.

Arvestades kõiki riske, tekib küsimus, kas grupitellimuses osalemine tasub end ikka ära. Kui loetletud ohtudest hoolimata tundub ühistellimus mõistlik, soovitan kampa võtta inimesed, keda usaldate. Tuleb olla kindel, et tellimuse tegija võtab probleemide korral oma kohuseks toodete tagastuse, ümbervahetuse ja muu asjaajamise.