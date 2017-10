Spordiliidu mitmevõistlus jätkus kabega

Naiste turniiril näitas mänguoskust Jana Matvejeva Albust, kes alistas oma vastased mõlemas partiis ja saavutas täiseduga, 4 punkti 4st, esikoha.

Meestest võitis pingeliselt kulgenud kabeturniirialles järelmatsi 4 partiis meistersportlane Ain Rool Paidest.

Korraldaja Piret Reinfeld kiitis vastastele südit vastupani näidanud Jaan Rohtsalu Türilt, kes põhiturniiri viimases voorus võitis hetkel liidrikohal olnud Jüri Siimu Türilt.

Järvamaa Spordiliidu juubeliürituse mitmevõistlusest on osa võtnud 332 võistlejat. Kokku on toimunud 18 võistlust. Edetabelit juhivad osavõtuga mehed 160, naised 79, noored poisid 59 ja noored tüdrukud 34. „Kindlasti peab ära märkima et meestel käib rebimine võidu eest kahe mehe vahel. Valev Väljaots ja Ahto Matvejev. Naistest on kolmel naist asja võtnud tõsiselt ja jahivad tiitlivõitu,“ lisas Reinfeld.

Mitmevõistluse järgmiseks etapik on 5. novembril Koerus toimuvad koroonavõistlused. (JT)