Türi valla beebid käisid vallavanema vastuvõtul

Juba neljandat korda tähistatakse pidulikult laste sündi Türi vallas. Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann kutsus vastuvõtule aasta jooksul valda sündinud beebid ja nende vanemad. Kutse said 66 last, kes on Türi vallas sündinud ajavahemikul oktoober 2016 kuni september 2017.