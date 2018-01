Politseinikud kontrollisid ligi tuhandet autojuhti ja aitasid koera koju

Operatsiooni käigus kõrvaldasid korrakaitsjad juhtimiselt üheksa joobes juhti, kellest kaks olid kriminaaljoobes.

Samuti tabasid politseinikud ühe juhtimisõiguseta juhi ja viis juhti, kes ületasid lubatud kiirust 21–40 km/h.

«Alati, kui korraldame selliseid operatsioone, loodame, et juhid on kained ja meil on põhjust öelda kõigile »Aitäh! Head teed!«. Eilne vaatepilt tegi murelikuks, joobes istunud autojuhtide arv oli suur,» ütles Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus.

Mõttuse meelest oli äärmiselt kahetsusväärne see, et paljudel juhtidel, kes poleks tohtinud oma seisundi tõttu rooli istuda, oli autos oma pere ja lapsed. «Kindlasti poleks tohtinud lähedased sellist juhti rooli lubada, sest kaalul on paljude inimeste elu ja tervis,» lisas ta.

Politseioperatsiooni käigus silmasid politseinikud üht taksikoera, kes oli omapäi uitamas. Loomake oli sattunud Taikse külas Türi–Arkma tee neljandal kilomeetril liikluskeerisesse.

Politseinikud asusid kodust jalga laskud koerakese peremeest otsima. «Sotsiaalmeedia vaheldusel leidsime umbes poole tunni jooksul koera omaniku üles. Peremeest ootas koer ühes lähedal olevas laudas ning täname ka lauda personali, nad olid hea meelega nõus peremehe saabumiseni koera eest hoolitsema,» lausus Mõttus.

Politseioperatsioonist võttis osa seitse abipolitseinikku ja 14 politseiametnikku.

Selle aasta esimese kahe nädalaga juhtus üle Eesti joobes roolikeerajate süül 12 liiklusõnnetust, neist 11 oli varalise kahjuga ja ühes liiklusõnnetuses sai inimene viga.

Lisaks pühapäevasele operatsioonile on alanud aastal korrakaitsjad liiklusest eelnevalt kõrvaldanud 196 joobes juhti, neist Lääne prefektuuris 28. Üle Eesti tabatud joobes juhtidest olid kriminaalkorras karistatavas joobes 92 inimest.

2017. aastal juhtus Lääne prefektuuris joobes juhtide süül 86 liiklusõnnetust, milles hukkus kolm ja sai kannatada 52 inimest. (JT)