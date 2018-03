"Mulle tundub, et Eesti taasiseseisvumispäeva ei tähistata piisavalt. Kui Eesti ülemnõukogu poleks 1991. aasta 20. augustil iseseisvust välja kuulutanud, oleksime olnud jätkuvalt Venemaa osa ja võite ise arvata, mis elu elaksime," ütles laulupeo peakorraldaja Ülo Kannisto. "Ühtlasi väärtustame selliste laulupidudega Eestimaad, eesti rahvast, eesti keelt ja ilusaid laule ilusas eesti keeles. Et igal aastal ühes ja samas kohas peetav üritus võib lõpuks rutiinseks minna, siis korraldan seda erinevates Eestimaa paikades – nii tuleb laulupidu rahvale lähemale."

"Repertuaari koostamine on keeruline, aga meeldiv tegevus. Kuna laulupeokontserdi aeg on piiratud, siis tuleb alati raske südamega paljudest ägedatest lauludest loobuda, et circa kahe ja poole tunni sisse ära mahtuda," selgitas Ülo Kannisto. "Tundub, et minu muusikamaitse sobib kokku paljude omaga – aga ma ju olengi üks rahva hulgast. On kirjeldamatult hea tunne, kui laulupeokontsert ka teistele kaasaelamist ja -laulmist pakub. Seda on lihtne näha, sest sellist asja lasevad inimesed välja paista."