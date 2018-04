*Jääle mineku keeld kehtib juba mõnda aega kõikjal, kuid et koerad lugeda ei oska, peaksid omanikud oma lemmikutel paremini silma peal hoidma. Seda meelt on türilane Madle Serglov, kes reedel, 13. aprilli ühe kuldse retriiveri laadse koera Türi tehisjärvel külmast ja jäisest hauast päästis. Serglov selgitas, et oli oma koeraga tehisjärve ääres jalutamas, kui märkas jääpankade vahel ulpimas üksikut suuremat kasvu heledat koera.Polnud kahtlustki, et koer on hädas, seega valis ta kiirelt 112. Õnneks jõudis Türi päästekomando mõne minutiga kohale ja aitas jääaugus hulpiva koera kaldale. «Kiired ja tublid poisid. Kiidan!» sõnas Serglov.