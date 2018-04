EV100 projekt "Kunstnikud kogudes" viib kokku kunstnikud ja väikemuuseumid üle Eesti

Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluva projekti „Kunstnikud kogudes“ raames viibivad kunstnikud valitud muuseumi juures residentuuris, mille jooksul tutvuvad selle ajaloo, kujunemise, igapäevase toimimise ning kogudega. „On rõõm tõdeda, et muuseumitel on olnud valmidus lasta kunstnikud oma köögipoolele. Projektis osaleva kunstniku jaoks on see eksperimentaalne projekt aga võimalus õppida süvitsi tundma ühte Eesti paika või teemat, astuda kõrvale tavapärasest galerii-ringlusest ning panna proovile oma ideed, töömeetodid ja hoiakud,“ sõnas üks projektijuhtidest Maarin Ektermann.