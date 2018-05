Päästjad said väljakutse Maxima kauplusesse

Kuigi kaubasaal oli päästjate kohale jõudes tossu täis, polnud leeke kusagil näha. Suitsi paiskas kaubasaali üks seadeldis.



Kauplusesse pääsemiseks lõhuti ära üks akendest ning poes sees olles nähti, et seina külge kinnitatud masinast tuli iga paarikümne sekundi tagant paksu suitsu.



Hiljem selgus, et tegemist on ühe turvaseadmega, mis tõenäoliselt rikki läks. Masin peaks hakkama suitsu tootma pärast seda, kui hoonesse on sisse murtud ja kui alarmi teatud aja jooksul maha ei võeta. Tossumasina mõte on teha varga jaoks poes olemine võimalikult keeruliseks, et ta ei näeks riiulitel olevat kaupa.



Pühapäeva hommikul poest ühtegi pätti ei leitud.