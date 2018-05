Tallinn-Tartu maanteel sai avariis vigastada neli inimest

Esialgsetel andmetel kaldus Tartu suunas sõitnud järelhaagiseta tsisternveok Scania paremale poole kruusa peale, kaotas seejärel juhitavuse ja põrkas kokku Tallinna suunas liikunud väikebussiga Volkswagen Transporter ning seejärel väikebussi taga liikunud sõiduautoga Honda. Kokkupõrke tagajärjel paiskus veoauto külili, kaubik ja sõiduauto paiskusid kraavi.



Õnnetuses said vigastada sõiduautot Honda juhtinud 53-aastane naine ja kaasreisijana autos viibinud 37-aastane mees, veoauto Scaniat juhtinud 39-aastane mees ja Volkswagen Transporterit juhtinud 34-aastane mees. Kõik neli kannatanut toimetati haiglasse. Väikebussi ja veoauto juht viibisid autodes üksinda ja olid kained. Sõiduauto juhi võimalik joove on selgitamisel. Kõik õnnetuses osalenud autojuhid omasid juhtimisõigust.



Õnnetus juhtus teelõigul, kus maksimaalne lubatud sõidukiirus on 90 km/h. Kõik õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.



Paide politseijaoskonna välijuht Heigo Einassoo ütles, et liikluses tuleb kogu oma tähelepanu hoida vaid autojuhtimisel. „Liigeldes ei tohi kunagi valvsust kaotada, väikseimgi ebavajalik manööver võib viia ränkade tagajärgedega õnnetuseni,“ lisas Einassoo.