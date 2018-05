Puurid, ketaslõikurid, süütamisvahendid- just nii on rahavargad Järvamaal pangaautomaate rünnanud

Täna öösel kella kahe paiku lasti Järvamaal Aravetel Meie kaupluses asuv sularahaautomaat õhku. See pole Järvamaa esimene kord, mil varastele on Järvamaa sularahaautomaadid silma jäänud, ainüksi Järva-Jaanis on automaatidest püütud raha varastada kolmel korral.