Teekasutustasu laekus 11,15 miljonit eurot

Kõige populaarsemad on ühepäevased piletid, mida soetati ligemale 320 000 korra. Eriti paistab silma ühepäevaste piletite populaarsus välisriikide sõidukite osas, kellele on soetatud üle 205 000 ühepäeva pileti ehk 64% ühepäeva piletitest. Eesti sõidukitele osteti ühepäeva pileteid üle 113 000 (36%). Populaarsuselt järgnevad 90 päeva piletid (20 500), 30 päeva piletid (üle 12 000) ja 365 päeva piletid (ligi 2700). Pikemaks perioodiks piletite soetamine on populaarne eelkõige Eesti vedajate hulgas, näiteks aastastest piletitest 96% ja kvartali piletitest 97% on soetatud Eesti sõidukitele.