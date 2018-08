Arvamusfestivali ebatraditsioonilises kohtusaalis vahetatakse rollid

Kell 15.30 arutletakse, kas kohtuotsus peab olema õige või õiglane? Peale rollivahetust on kõigil osalejatel olemas esmane pilt, mismoodi üks kohtuistung toimub ja seega on paslik otsida vastust küsimusele – millest peab kohtunik lähtuma kohtuotsuse tegemisel? Kas ei ole meie ootused kohtu suhtes liiga suured, et ainult kohus suudab kõik küsimused lõplikult ja õiglaselt lahendada? Kohtus ei ole automaatikat ega masinat, mis otsuseid langetab ja puudub ka seadus, mis annaks vastuse kõikidele küsimustele. On inimesed, nende arusaamad, haritus, vaated ja väärtused. Arutlemegi üheskoos, kuidas leida tasakaal „õige“ ja „õiglase“ vahel. Arutlevad rollivahetuses osalenud inimesed.

Kell 17.30 algab foorum „Mitte meie õue peal“, kus küsime kuidas suurendada ühiskonna avatust ja kuidas ületada hirme nendega samaaegselt poliitika tegemises arvestades? Kuidas avada süstlavahetuspunkt või vangide majutuskeskus, kui ühiskond tervikuna on vastu? Valmimas on uued kriminaalpoliitika põhialused, milles on olulisteks eesmärkideks korduvkuritegevuse vähendamine, sõltlaste ja vaimse tervise häiretega inimeste ravimine jmt. See on edukas vaid juhul, kui ühiskond neid püüdlusi toetab. Arutlevad endine narkosõltlane ja kinnipeetav, Lootuse küla töötaja Raiman Kukk, Linnateatri näitleja Indrek Ojari, sotsiaalantropoloog ja Tartu Ülikooli teadlane Aet Annist ja kirjanik Sven Kivisildnik. Foorumit veavad justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhataja Mari-Liis Sööt ning siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik Jürgen Klemm.