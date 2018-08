Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikud osalevad Paide Arvamusfestivalil

Eesti Kirikute Nõukogu arendusjuht Avo Üprus on jõuliselt veendunud nende teemade valgusvihku seadmise vajalikkuses: „Ma ei kujuta ette inimest, kes ütleks, et need teemad, mida Eesti Kirikute Nõukogu või Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on toonud arvamusfestivalile, ei lähe neile korda. Või kui, siis saab olla tegemist profaaniga, kes ei hooli eestluse püsimisest, jäävusest ega kultuurist – aga kaudselt tähendaks selle tunnistamine hoolimatust kogu rahva vastu.“