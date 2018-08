Töötukassa Arvamusfestivalil: Milline on tulevikus töö tegemine?

Arvamusfestival 2018 Tulevikutöö alal toimub 11. augustil neli põnevat arutelu. Kõik on oodatud kuulama ja kaasa rääkima vähenenud töövõime, tuleviku töökeskkonna, tuleviku oskuste ja vabatahtliku töö teemal.

Töötukassa arutelu "Vähem töövõimet - vähem töökohti" algab kell 12. Arutelu eesmärk on näha ja näidata, et tuleviku tööturu võti on paindlikkus, sest kõik töötajad ongi väga erinevad, erivajadused võivad tuleneda nii terviseseisundist ehk vähenenud töövõimest kui ka muudest erisustest. Tööandja, kes soovib tuleviku tööturul edukas olla, lähtub oma töötajate erinevustest, arvestab nendega ning kasutab neid ära parimal võimalikul viisil.