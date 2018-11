* Tallinna–Tartu maantee äärde jääb tanklaid ja söögikohti, kus teel olles nii endale kui ka autole kütust otsima minna. Need kohad saavad endale tõsiseltvõetava konkurendi, sest Paia risti hakkab kerkima tankla-kohvik. Möödunud nädalast alates sagivad Imavere rapsitehase ja maantee vahelisel alal masinad ja ehitajad, kes koorivad pinnast ja teevad vundamendi ettevalmistustöid. Alexela ja AS Johnny koostöös rajatav tankla on kavas avada tuleva aasta mais.

Lisaks tanklale hakkab hoones tegutsema kohvik, mille üks juhtisik on paarkümmend aastat toitlustusäris tegutsenud Priit Palk.

Palki tuntakse tema Tallinnas ja Tartus tegutsevate toidukohtade järgi, nagu kohvik Crepp ja gastrobaar Willy & Rudy. Palk sõnas, et Paia risti toidukoht hakkab mahutama inimesi rohkem kui teised praegu Tallinna–Tartu maantee ääres tegutsevad toitlustusärid.



* Täpselt nii nagu aasta tagasi, sai ka seekord Järvamaa isaks maamees. Õnnitluskomisjon tegi oma üllatusvisiidi Purdi külla teisipäeva keskpäeval. Purdi külaelu kauane eestvedaja Tormi Nugis oli kodus ja ootas naisterahvast, keda pottsepana tema mures aidata. Ühe naisterahva asemel tuli hoopis kolm autot ja kuus inimest: õnnitlejad ja meediaväljaannete esindajad. Kellelgi polnud otsest muret pottsepatööga.



* Keskkonnainspektsioon asus uurima, kas Albus Ambla jõel tehtud tööd on nõuetekohaselt kooskõlastatud ning mil määral on inimtegevuse mõju seotud vee kadumisega jõest. Teisipäeval kohal käinud inspektorid tuvastasid ka ühe rikkumise ja algatasid väärteomenetluse.

Inspektsiooni Järvamaa büroo juhataja Janely Berg täpsustas, et asjaolusid alles selgitatakse ja menetlus on pooleli. «Oleme saatnud keskkonnaametile järelpärimised, et selgitada, kas inspektorite tuvastatud muu inimtegevus jões on seadustega kooskõlas,» lausus ta.

Seega pole välistatud, et rikkumisi on veelgi.

Teisipäevane Järva Teataja kirjutab, et Ambla jões Albus on vesi ligi kilomeetrisel lõigul kadunud juba kuu aega. Kohalikud näevad ühe põhjusena küll põuast suve ja kobraste tegevust, kuid ei välista inimtegevuse mõju.



* Kui Lääne päästekeskuse vaneminspektor Lennart Okas kolmapäeva hommikul Koerus tuleohutuspaigaldiste kontrolliks neli kortermaja ette võttis, polnud akende taga hirmunud pilke näha. Selleks polnud ka põhjust, sest kellegi korterit inspektor kontrollima ei tulnud. Sel korral oli eesmärk vaadata üle paari kortermaja trepikojad, keldrid, sisse- ja väljapääsud. Et need oleksid liigsest kraamist puhtad ja evakuatsiooniteed avatud.



* Paide teatri uuslavastuses on publik tähtsal kohal. Mitte ainult seepärast, et kogu sündmustik hargneb kardinate taga, vaid lavastus on loodud vaatajate ootusi arvestades. Ligi kaks kolmandikku eestlastest soovib teatris näha vaatemängu ja et saaks nalja, viitas lavastaja Jan Teevet Eestis kaks aastat tagasi tehtud uuringule.

Teevet loodab, et Paide teatri avalavastusele «Kaitseala» tulevad inimesed ei pea pettuma. «Ka meie ootame, et oleks lõbus nii meil kui ka publikul, et oleks hea vaadata. See on midagi, mille poole pürgime,» lisas näitleja Johannes Richard Sepping.

Praegu, kui esietenduseni 21. novembril on jäänud napp kaks nädalat, ei ole lavastus lõplikult valmis, aga kindlasti saab, lubas Teevet.



* Paide linnameeskonna tänavune viimane mäng on laupäeval kodustaadionil Viljandi JK Tulevikuga. Oma teisele peatreeneriaastale tagasi vaadates ütles Vjatšeslav Zahovaiko, et see oli talle täis õppimist ja kogemustepagasi täiendamist.