Järvamaa politseinikud kuuluvad kõige sportlikumasse prefektuuri

Möödunud aasta kõige sportlikuma prefektuuri tiitli pälvis teist aastat järjest Lääne prefektuur. Prefekt Kaido Kõplas rääkis, kui tähtis on juhtide toetus inimeste ja meeskondade spordiharrastustele. „Oluline on, et juhid liikumist ja trennitegemist igati soodustaksid ja toetaksid. Sportiv inimene on tervem nii kehalt kui vaimult ja sellest võidab kogu organisatsioon,“ ütles Kõplas.