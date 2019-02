Linnameeskond täiendas ridu veel ühe gambialasega

18-aastane Sanneh on Aafrika riigi Gambia U-20 koondislane ning liitus Paidega pärast väga edukat testiperioodi Gambia 12-kordsest meistermeeskonnast Real de Banjul.

Muhammed Sanneh: Olen õnnelik oma esimese profilepingu üle ning väga tänulik Paidele selle võimaluse eest. Olen rahul, et suutsin testiperioodi jooksul treeneritele tõestada, et väärin kohta meeskonnas. Tänan südamest nii Real de Banjuli presidenti, Paide klubi juhtkonda ja kogu treenerite tiimi!

Mind on esimesest päevast saadik väga hästi vastu võetud ning kuigi mul oli võimalusi ka Taanis, tundsin kohe alguses, et siin on õige koht alustamaks teekonda Euroopa jalgpallis. Püüan oma venna karjääri eeskujul kõvasti tööd teha ja seeläbi kõrgemale tõusta samm-sammult.