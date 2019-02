Leia kodule lähim valimisjaoskond kaardirakendusest

Eestis elavatele valijatele määrati valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis olid rahvastikuregistris 1. veebruari seisuga. „Veebiaadressil valimised.rahvastikuregister.ee saab oma rahvastikuregistrisse kantud aadressi sisestades näha enda elukohajärgse valimisjaoskonna infot. See rakendus on valijale abiks nüüd juba teisi valimisi järjest,“ selgitas siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. Eelhääletuse ajal on võimalik hääletada ka teistes valimisjaoskondades peale oma elukohajärgse valimisjaoskonna. Seega sisestades eelhääletuse ajal enda asukoha aadressi, saab leida endale lähima jaoskonna.

Rakenduses on kirjas nii valimisjaoskonna aadress, lahtiolekuaeg kui ka see, kas jaoskonnas saab eelhääletada või on jaoskond lahti ainult valimispäeval. Samuti saab vaadata hääletamisruume kohalike omavalitsuste kaupa. Rakenduse ülal paremas nurgas on link ka eesti.ee portaalile, kust igaühel on võimalik vaadata temaga seotud valimisinfot.