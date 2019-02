Täna algab riigikogu valimiste elektrooniline hääletamine ja eelhääletamine

Maakonnakeskuses on võimalik hääletada 24. veebruari kella 20ni sõltumata valija registrijärgsest elukohast. „Igas maakonnakeskuses on avatud vähemalt üks valimisjaoskond, Tallinnas on neid kaheksa ja Tartu linnas neli,“ ütles riigi valimisteenistuse juht Priit Vinkel. Jaoskondade täpsemad asukohad leiab riigi valimisteenistuse veebilehelt.