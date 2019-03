Relvavennad mälestasid 15 aastat tagasi Iraagis hukkunud Andres Nuiamäed

“N-srs Andres Nuiamäe oli minu jao liige ja sõber, kellele võisin igas situatsioonis kindel olla. ESTPLA-8 missioon Iraagis oli intsidentiderohke ja ohtlik. Võitlus, kes-keda, käis iga päev. Kahjuks, 28 veebruaril 2004. aastal n-srs Nuiamäe langes. Tema elu lõpetas vastase isevalmistatud lõhkekeha. Meie kohus on nii Andrest, kui ka teisi langenuid mäletada. See on meie scoutside kohus. See on vähim, mida me nende jaoks saame teha, sest nemad on andnud suurima panuse ja see on elu,” ütles rivistusel Scoutspataljoni veebel vanemveebel Ivo Petjärv.