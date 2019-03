Pühapäeval peeti perepäeva

Perepäeval esitleti esindusmeeskonda, U17 eliitliiga võistkonda ja esiliiga B U21 võistkonda. Toimusid erinevad osavusvõistlused, valiti välja võidutee, tutvustati kõikidele kodumängudele viivate fännibusside liine, esimesed huvilised said soetada linnameeskonna talvekoolektsiooni mütse ja kindaid, lapsed said lustida batuutidel, jagati auhindu ja söödi kringlit- korraldajate sõnul oli üks ütlemata vahva ja tore perepäev.

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko lisas, et Nõmme Kalju mängutulemuse unustasid nad nädalavahetuse järgselt juba ära ning keskenduvad nüüd vaid eesootavale kohtumisele. „Pühapäeval oli Paide E-Piim spordihallis perepäeval esindusmeeskonna tutvustamine, oli kohal palju lapsi, lapsevanemaid ja huvilisi- oli hea feeling. Loodan, et samasugune feeling kandub üle ka pühapäevasele kodumängule. Loodan, et kohale tuleb palju pealtvaatajaid, kelle abiga paneme püsti ühe korraliku jalgpallipeo.“