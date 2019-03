Alates 15. aprillist tõuseb Paides toasooja hind

Enefit Greeni juhatuse liikme Innar Kaasiku sõnul on senine Paide soojuse piirhind 47,16 eurot megavatt-tunnist püsinud muutumatuna juba 2016. aastast alates. „Vahepealsete aastatega on meid ümbritsev majanduskeskkond oluliselt muutunud ning vajaduse hinnatõusuks tingib oluliselt kallinenud hakkepuit, mis on Paides põhiliseks kütuseks,“ kommenteeris Kaasik.

Alates 15. aprillist hakkab Paides uue soojuse piirhinnana kehtima 53,27 eurot megavatt-tunni eest, mis tähendab tarbijale 13% hinnakasvu.

“Viimase aasta jooksul on paljud kaugkütte ettevõtted pidanud hakkepuidu kallinemisest tingituna oma hinda tõstma. Kui võrrelda aga Eesti hindasid üldiselt, on Paides kehtima hakkav soojahind jätkuvalt Eesti üks soodsaimaid,” lisas Kaasik.

Soojuse hinda reguleerib Eestis kaugkütteseadus ning Paide võrgupiirkonnale müüdava soojuse piirhind kujuneb valemi alusel, mis on kulupõhine. Piirhinna valemi kinnitab ja soojuse piirhinna kulupõhisust kontrollib Konkurentsiamet.

Hinnatõusu oli ette näha

Järva Teataja kirjutas võimalikust hinnatõusust juba detsembris. Toona ütles Järvamaa korterelamutele hooldus- ja haldusteenust osutava Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhataja Andry Krass, et kui praegust turuseisu vaadata, siis on alust toasooja eest hinda juurde küsida küll.

Krass märkis, et temagi on ühe väikese soojaettevõtte juht ja kuigi ettevõte majandab end tõhusalt, maksab seal toasooja megavatt-tund 51 eurot.

Seega on 47 eurot, mida paidelased praegu toasooja eest maksavad, Krassi hinnangul kindlasti odav. «Inimestel pole põhjust nuriseda, pigem on põhjust tunda heameelt selle üle, et praegu on hind veel nii madal,» lausus ta.