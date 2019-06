Sel nädalal keskenduvad politseinikud joobes juhtidele

„Õnneks ei ole selle aasta viie kuuga roolijoodiku põhjustatud liiklusõnnetuses saanud ükski inimene surma, kuid see ei tähenda, et tervikpilt oleks läinud märgatavalt paremaks,“ ütles politsei- ja piirivalveameti juhtkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Sirle Loigo peab heaks märgiks seda, et inimesed aitavad üha aktiivsemalt kaasa, et joobes juht kiiresti liiklusest kõrvaldada. „Täname ja tunnustame neid inimesi, kes kahtlase sõidustiiliga autot nähes annavad sellest teada häirekeskuse numbrile 112. Kontrollimisel selgub tihtipeale, et juht on kaine ja ilmselt oli auto ebakindel sõidustiil põhjustatud nutiseadme näppimisest. Kuid ainuüksi valvsate liiklejate kõnede abil peeti Ida prefektuuris viie kuuga kinni 87 rikkumisega silma hakanud sõidukijuhti, neist 65 olid joobes,“ selgitas Loigo.