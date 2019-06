Cleveroni võistluse võitis tagasihoidliku eelarvega elektrijalgratas

Tuli välja, et Kõrgemäest üles saada polnudki niisama lihtne. Mitmel korral tuli võistlejatel liiga võimsa mootori tõttu jalgrattal kett maha või tekkis mõni muu tehniline tõrge. Et siiski aeg kirja saada, jooksis juht, ratas käe kõrval, lõpuni. Pärast kvalifikatsioonisõite toodi finišijoon lähemale, sest jalgrataste kiiruse tõttu oli lõpukurvi minnes hoog liiga suur ja see kujunes ohtlikuks. Näiteks Küberfüüsikute rattur kukkus kõvasti kohe pärast finišijoone ületamist.