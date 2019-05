Ettevõtjast elektriinsener Raivo Pink meenutas, et esimest korda luges ta tehnoloogiafirma Cleveron korraldatavast elektrijalgrataste võidusõidu kohta ühest internetigrupist mõni kuu tagasi. «Minu esimene mõte oli, et oi kui huvitav,» meenutas ta. «Teise mõttena tükkis pähe, et selline võistlus on parim viis leida ettevõttele töötajaid, kuid mina...mina selleks ju enam ei kõlba.»