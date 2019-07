Paide linnameeskonna värav on esitatud juuni parimaks tabamuseks

EJL lehel on kirjas, et viie ilusaima värava sekka pääsesid sedapuhku: A - Daniil Sheviakov (Tallinna Kalev), kes saatis FCI Levadia võrku kena karistuslöögi; B - Erik Sorga (FC Flora), kel õnnestus Maardu Linnameeskonna võrku sahistada efektse käärlöögiga; C - Ander Ott Valge (Paide Linnameeskond), kes näitas mängus Viljandi Tulevikuga suurepärast realiseerimisoskust; D - Kristjan Kask (Viljandi Tulevik), kes virutas vasaku jalaga nahkkera Maardu Linnameeskonna värava ristnurka ning E - Joao Morelli (FCI Levadia), kes keerutas Narva Transi väravanurka kauni kauglöögi.