Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide Hillar Hanssoo põhikooli avaaktus on 2. septembril kell 11. Eelmisel reedel, täpselt kuu aega enne esimest koolikella, käisid Paide linnavalitsuse töötajad tutvumas, kui kaugele on ehitajad tööga jõudnud. Põhikooli ehitava aktsiaseltsi Paide MEK projektijuht Maidu Luts selgitas linnajuhtidele ja ametnikele ringkäiku alustades, et kui kellelgi tekib küsimusi, siis küsigu kohe julgesti. «Kas kool ikka saab õigeks ajaks valmis?» kostiski kohe ametnike seast küsimus, mis küllap on mõtteis paljudel selle kooli õpilastel ja nende vanematel.

* Kes meist ei teaks, et jalgpalliklubi Nõmme Kalju seostab end roosat karva pantriga, Pärnu Vaprust toetab karu ja saarlased ei saa üle ega ümber viikingitest. Paide linnameeskonnast võib nüüdsest rääkida kui rüütlitest.

* Paide ja Türi tehisjärve ääres tegutsevatele rannavalvuritele pole suve esimene pool suuri probleeme toonud. Paides on tulnud otsida kaotsi läinud telefoni, Türil tegeleda üksikute purjus ujujate ja kaasinimeste rahu häirijatega.

* Oleks patt nuriseda selle üle, et Paide ja Türi ümbruses napib tervisespordi tarvis kergliiklusteid. Linnad on omavahel teedega ühendatud, valgustatud, on pingid ja prügikastid. Pealtnäha on kõik korras, küll aga teeb meele mõruks mõne kergliiklustee seisukord. Järva Teataja sai hiljuti kirja, mille saatja muretseb Türi–Paide kergliiklustee, täpsemalt selle Türi-Alliku lõigu pärast. «Kui mõni aasta tagasi hakkas tee kerkima, tekitas see lihtsalt ebamugavust, aga hetkel on asi juba nii kaugel, et väikesed puud hakkavad keset teed kasvama,» kirjutab ta.

* Seekordne arvamusfestival pakub reede õhtupoolikul töö ja turu valdkonnas välja ühe üsna intrigeeriva teema. Nimelt hakatakse arutama, kuidas tulla toime kontori-Cupidoga ehk milleni võib viia üks kontroriromanss.

* Neljapäeva õhtupoolikul tallas seltskond seltskonna järel Paide servas Pärnu jõe kalda padrikusse radu samasuguse õhinaga nagu 19. sajandi Alaskas Klondike jõel kullapalaviku kõrgaegadel. Oli jõevähi püügihooaja esimene päev.