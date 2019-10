Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Omamoodi prohvetlikud olid need, kes kuu alguses 38. Viking Window Paide–Türi rahvajooksu eel arvasid, et senine jooks senisel kujul jääb uute korraldajate puhul viimaseks. Jääbki. Suurima muudatusena kaob ära lühem, Kirna–Türi distants, mida asendab linnajooks.

* Viimase nädala jooksul on lasteaednikke ärevaks teinud lasteaia riikliku õppekava uus tööversioon, mis pööraks senised töömeetodid pea peale ja viiks lasteaiad ajas mitukümmend aastat tagasi. Ka Järvamaa lasteaedade juhatajad leiavad, et õppekava uus tööversioon eriti kriitikat ei kannata.

* Türi eakate päevakeskuse ja klubi Ehavalgus eestvedaja Eha Pehk teab hästi, et kõige hullem, mis eaka inimesega saab juhtuda, on omaette hoidmine ja sellest tulenev üksildus. See kustutab kiiresti elutahte. Teiste omaealistega koos aega veetes on väljateenitud vanaduspuhkus palju helgem.