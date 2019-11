Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Eile hõiskas ja juubeldas muuseumipapa Tuve Kärneri süda rinnus, sest Järva-Jaani vanatehnika muuseumi loomine oli jõudnud verstapostini, kus tuli sobilik hetk avaldada tänu neile, kes on ära teinud suure ja tänuväärse töö.

Kolm aastat väldanud muuseumi ehitus jõudis tänu Euroliidu rahatoele sinnamaani, kus haruldasem vanatehnika sai vihma käest katuse alla ning muuseumide keskus saab edasi toimida ka teabeasutusena, mis jagab turistidele kohalike vaatamisväärsuste kohta suuniseid. Aukohal on vanatehnika muuseumis aga ikkagi tuletõrjetehnika, mille kaudu saab pritsumeeste auväärse ameti ajaloost suurepärase ülevaate.

*Alles paar nädalat tagasi kirjutas Järva Teataja, et Paides sulges uksed 26 aastat tegutsenud aia- ja metsatehnika kauplus. Nüüd on järjekord kingapoe käes, mis varustas linlasi taskukohaste jalatsitega kümme aastat. Kauplusteketi Italyna King omanikud põhjendasid töötajatele poe sulgemist üleüldise madalseisuga andamata aru, et Paide kauplusel oli tegelikult kindel klientuur olemas ning käibenumbrid polnud sugugi langustrendis.