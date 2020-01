Paide linnameeskond sai kaks väärt täiendust

Oma värvika karjääri jooksul on 32-aastane Mošnikov tulnud kolmel korral Eesti meistriks – 2010. ja 2011. aastal FC Flora ja 2016. aastal FC Infonetiga. Eelmisel hooajal Leedu klubi FK Palanga kapteniks olnud Mošnikov on mänginud mitmetes Hollandi, Poola, Kasahstani, Valgevene ja Soome klubides.

Eesti A-koondises debüteeris Mošnikov 2010. aastal 0:0 viigimängus Lätiga, 35 mänguga on ta löönud ka kaks väravat (Gibraltarile ja Maltale). Pärnus sündinud poolkaitsja tegi Premium liiga debüüdi FC Flora ridades 2006. aastal, kokku on Mošnikov osalenud 192 Premium liiga mängus ja löönud 37 väravat.

Peatreener Vjatšeslav Zahovaiko: “Eesti vutirahvale ei pea eraldi pikalt tutvustama, kes on Sergei Mošnikov. Oleme saanud endale väga kvaliteetse mängija ning usun, et tema kogemus ja tase viib meid järgmisele tasemele. Noormängijad on saanud endale järjekordselt väga hea eeskuju.”

Spordidirektor Gert Kams: “Sergei näol on tegemist väga kogenud ja erinevat jalgpallikultuuri näinud mängijaga. Tema loovus ja oskus palliga mängus on väga kõrgel tasemel ja annab kindlasti meie meeskonnale lisakäigu. Loodan, et Sergei suudab end uuel hooajal rahvuskoondise plaanidesse tagasi mängida!”

Paide Linnameeskond sõlmis Jalgpalliklubi Tabasaluga kokkuleppe 17-aastase Kevor Palumetsa mängijaõiguste omandamises. 2019. aastal mängis Palumets pool hooaega Itaalias Bologna U17 meeskonnas ning esindas kahel korral Eesti U18 koondist.

FOTO: Paide linnameeskond

Kevor Palumets: “Mul on väga hea meel, et mulle anti võimalus liituda sellise klubiga nagu Paide Linnameeskond. Esimeste trennide põhjal võin väita, et meeskond ja treenerid on väga heal tasemel ja trennid professionaalsed. Paide Linnameeskonnas on väga head võimalused ennast mängijana igatpidi arendada ja enda poolt proovin anda 100% selleks, et ise areneda ja meeskonda aidata. Suured tänud ka mu endisele koduklubile Tabasalu JK-le, kellele soovin edaspidiseks kõike paremat. Ootan põnevusega hooaja algust!

Spordidirektor Gert Kams: Kevor Palumetsa näol on tegemist väga perspektiivika noormängijaga kes on tugeva jalgpallihariduse omandanud Tabasalu Jalgpalliklubis. Kevor on enda jalgpallurikarjääri jooksul mänginud ka Itaalias, mis näitab veelkord tema suurt potentsiaali. Alates detsembrist, mil Kevor meie treeningutega liitus, on ta üles näidanud kõrget professionaalsust ja eeskujulikku suhtumist, lisaks sellele on ta oma noore vanuse kohta väga küps jalgpallur. Klubina tahame aidata Kevorit tema eesmärkide saavutamisel ja loodan, et suudame koos teha suure sammu edasi.