Vähem kui nädal on aega 10 000 euro võitmiseks

Negavati projektijuht Anni Raie soovitab keskkonnast hoolivatel noortel kindlasti konkursist osa võtta. „Kui hetkel head ideed ei ole, siis tasub enda ümber ringi vaadata ja mõelda, millist muutust sooviksid oma kogukonnas, töökollektiivis, koolis või kodus näha? Kas selleks oleks vaja mõnda toodet, teenust või hoopis teadlikkust suurendavat kampaaniat?“. Raie lisab, et Negavatile on tõesti oodatud ideed seinast seina. „Me ei oota valmis kujul projekte või prototüüpe, vaid aitame konkursi käigus koolitajate ning ekspertide abiga ideid lihvida, et jõuda nende tõeks saamisele lähemale.“

Negavati eelmise hooaja võitja Mikk Markus Sihver meeskonnast Inway soovitab konkursil osaleda just seetõttu, et üldse teada saada, kas antud ideel võiks jumet olla. „Negavati konkursi mentoritel on palju pädevust ning nad ütlevad kohe, kas ideel on tulevikku või mitte“. Sihveri soovitus uutele osalejatele on osa võtta. „Teil on kindlasti mõni hea idee, kuid pole jõudnud sellega tegeleda. Negavati konkurss ongi selleks ideaalne koht, kuna lisaks tagasisidele on sealt võimalik saada esimene stardikapital oma idee elluviimiseks,“ sõnab Sihver.