Saaremaa mees tutvustas Türil akvaariumikalade põnevat maailma

Vello Videvik on võtnud endale südameasjaks akvaariumikaladega mööda Eestit tuuritada ja levitada sõnumit, et ka inimestel on kalade eluviisist nii mõndagi õppida. Ennekõike ületarbimise vältimisel. Samuti lootis ta, et need, kes on korra end juba kalade põneva maailmaga kurssi viinud, need kipuvad vähem loodust reostama.