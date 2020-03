Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Mõne aasta pärast peaks Paide keskväljak tundmatuseni muutuma. Milliseks, selgus reedel, kui Järvamaa keskraamatukogus avalikustati arhitektuurivõistluse tulemused. 23 kandidaadi seast valis žürii võitjaks kavandi «Paas» arhitektuuribüroolt b210. Kavandi autorid on Aet Ader, Arvi Anderson, Mari Hunt, Nele Šverns, Kristian Taaksalu ja Karin Tõugu. Üle poole sajandi on Paide keskväljakul tooni andnud ringristmik. Sellega on nüüd lõpp. Uus märgusõna on linna pikim pink. Võidutööst on näha, kuidas kiriku eest raekoja poole ulatub sadakonna meetri pikkune massiivne puidust pink. Umbes sama pikk tuleb ka varjualune, mis hakkab kulgema paralleelselt Tallinna tänavaga ning lahutab keskväljakul autode ja jalakäi­jate tsooni. Varjualune on ühtlasi bussipeatuse ootekoda.

* Kui suuremates linnades on toidu koju tellimine paljudele igapäevane asi, siis Järvamaal sellist luksust naljalt nautida ei saa. Amblas asuv Kirsimari söögituba otsustas vastuvoolu ujuda ja hakata soovijatele toitu koju toimetama. Äri üks omanikest, Pille Kirsi, ütles, et käis abikaasaga (äri teine omanik – toim) linnas lastel külas ja nad tellisid seal toitu koju. «Mehel hakkas mõte jooksma, et võibolla peaks Kirsimaris ka sellist teenust osutama, ja nii ta läks,» sõnas ta.

* Meistriliiga 12. hooaja ajaloo kõrgeimal, napilt neljandal kohal lõpetanud Paide linnameeskonna esindaja uue hooaja eel medalikohast ei räägi, kuid kindel on üks: meeskond sihib kõrgemat neljandast kõrgemat kohta. Paide linnameeskonna esimene vastane on laupäeval kell 16 Tallinnas JK Tallinna Kalev. Esimest kodumängu tasub ootada 14. märtsil kell 13 Paide kunstmurustaadionil. Vastane on siis eelmise hooaja viienda kohaga lõpetanud JK Narva Trans.

* Paides aastaid peetav noorte moeüritus MoeP.A.R.K üllatab alati vaatajaid glamuuri, läbimõeldud detailide, ladusa korralduse ja huvitava sisuga. Tundub uskumatu, et selle kõige taga on vaid punt koolinoori, kes teevad seda vabatahtlikult. Ürituse viimaste aastate eestvedaja Paula Kivimäe selgitab, kuidas maakonna moodsaim üritus tegelikult sünnib.

* Kui omal ajal veoauto rooli keeranud Heino Rannik (86) oleks osanud ette näha, milliseks defitsiidiks võivad osutuda vähendatud mõõtmetes automudelid, oleks ta oma kogumiskirele arvatavasti rohkem järele andnud. Heino aga ei osanud ja ostis automudeleid kokku nii, kuidas juhtus. «Esimesed mudelid jõudsid minuni 1960ndatel,» ütles ta. «Töötasin pikalt varustajana ja sõitsin mööda Venemaad ringi. Sõidetud sai seda maad risti ja põiki kuni Uurali mägedeni välja. Seal need mudelid mulle ette sattusidki, kuid ega ma alguses neid otseselt ju kogunud.

* Kuigi nädala alguses oli Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik maha sadanud loodusliku lume järel suusavõistluste suhtes veel lootusrikas, siis nädala teiseks pooleks oli lumi kadunud ja selge, et võistlusedki jäävad ära. «Kahjuks loodusele vastu ei saa ja peame sel aastal 20. Albu suusasõidu Jaak Mae karikatele ära jätma,» lausus ta.