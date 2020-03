Eile tuvastasid laborid 35 koroonaviirusesse nakatunut

Eileõhtuse seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 28 patsienti, neist 7 on intensiivravis ning 5 on kriitilises seisundis. Haiglatest on välja kirjutatud 8 inimest.

Märtsi lõpuks peaks meieni jõudma 200 000 kolmekihilist kirurgilist maski, kuid peame arvestama, et tarneaeg pikeneb. Ka käivad läbirääkimised FFP2 tarnijatega ning teeme kõik, et need jõuaksid lähinädalatel Eestisse. Terviseamet saab isikukaitsevahendeid peamiselt läbi Eesti tarnijate ning Hiina tootjatelt. Paraku peame aga arvestama sellega, et praeguses olukorras on logistikaettevõtetel erinevaid tõrkeid ning tellimuste tarneajad võivad viibida.