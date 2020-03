Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Mündi tänava elanikke on vaimse erivajadusega inimeste kodu kerkimine nende naab­russe ärevaks teinud. Suvel kirjutas Järva Teataja, et kohalikud kogusid maja vastu üle 70 allkirja, sest pelgavad, et selle asukad võivad olla ohtlikud ja nendega tekib kindlasti probleeme.

Sellele vaatamata kinnitas Paide linnavalitsus projekteerimistingimused ja nüüd maja seinad juba kerkivad ja elanikud kolivad sisse septembris.

ASi Hoolekandeteenused avalike suhete juht Katrin Pärgmäe sõnas, et kohalike eelarvamused on olnud sage probleem ka mujal Eestis erivajadusega inimestele mõeldud kodusid rajades. Aga kui elanikud on sisse kolinud ja kohalikud neid tundma õppinud, siis on tihti selgunud, et hirmud polnud põhjendatud.

*Eelmisel reedel algas kevad ja Türi võis end jälle kevadpealinnaks kuulutada. Sedakorda küll vägagi tagasihoidlikul moel, sadade kaupa linlasi seda tähistama ei tulnud ja ega olukorda arvestades neid oodatudki. Hoolimata kõigest on Kevadpealinna toimkond ametis, sest ära jäänud üritused tuleb ükskord siiski ära teha, olgugi et kuid hiljem.

Paraku sel nädalavahetusel toimuma pidanud Tulbipäevi edasi lükata ei saa. «Tulp on ikkagi kevadekuulutaja ja aprillis sordivalik juba väheneb oluliselt. Tuli tühistada kokkulepped Hollandi kuningriigi suursaatkonnaga Eestis, floristidega, kes pidid kahel päeval tegema tulpidega seadeid, loengupidajatega,» lausus ürituse peakorraldaja Reelika Marrandi.

*Järvamaa on teatavasti üks Mandri–Eesti turvalisimaid maakondi ja viimase poolteise nädala jooksul pole eriolukorra tõttu selles suhtes midagi muutunud.

Kõige tõsisemale vahejuhtumile sattusid politseinikud peale sootuks juhuslikult ja seegi polnud tõsine rikkumine: sõpruskond oli jalgpallimänguks kogunetud Paide kunstmuru­staadionile. Teisisõnu on Järvamaa esimesed kümmekond päeva elanud maailma tabanud koroonakaoses kui vanajumala selja taga. Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd selgitab intervjuus, kuidas kavatseb politsei igapäevaselt korda hoida ning mida keelust üleastujatega ette võtab.

*Tänavustel Eesti sisekergejõustiku meistrivõistlustel 400 meetri jooksus meistriks tulnud Marielle Kleemeier poleks viie aasta eest Paide koolitüdrukuna osanud unistadagi, et ühel päeval jookseb ta võidu Eesti parimatega ja treenib eesmärgiga jõuda Euroopa meistrivõistlustele.