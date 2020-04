Gümnaasiumi lõpetajad teevad tänavu kaks riigieksamit

Tellijale

"Ees ootavad nädalad on viiruse tõrjumisel ülimalt kriitilise tähtsusega, samas on reedel lõppemas ka viis nädalat kestnud väga intensiivne koduõppe periood ja algab koolivaheaeg," rääkis teisipäevasel koroonateemalisel briifil haridus- ja teadusministeeriumi üldharidus-, keele- ja noortepoliitika asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts.

Tema sõnul on lapsed olnud distantsõppel olles märkimisväärselt suurema õppetöö koormuse all, nad on olnud tulblid ja väärivad kindlasti puhkust. Küll aga tuleb taaskord kõigile südamele panna, et koolivaheaajal tuleb järgida eriolukorra reegleid.