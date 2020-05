Eesti ettevõtetest ligi kolmveerand on innovaatilised

Statistikaameti analüütik Nele Saarelaid ja juhtivanalüütik Tiina Pärson kirjutab statistikablogis, et uuringu tulemused on ühest küljest üllatuslikud, sest nii kõrget innovaatiliste ettevõtete osakaalu pole varasemad uuringud näidanud. Teisalt on see mõistetav, sest iga ettevõte peab konkurentsi tingimustes mõtlema toodete ja teenuste arendamisele ning protsesside täiustamisele.