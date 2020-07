Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallas Kaalepi külas elav Raido Razduvalov rääkis, et teisipäeval pärast keskööd nõudis nende pere aastane puudel Sofi õue. Kohe, kui koer õue sai, hakkas ta millegi peale haukuma. Seejärel kuulis mees üht looma ligiduses jooksmas ning hetke pärast oma koera kiunumas. Siis oli taas vaikus. Selles, et väikese koera murdis maha just hunt, Razduvalov ei kahtle, sest seal kandis käivad hundid sageli ringi hulkumas. Ligiduses elav jahimees Igor Homin tunnistas, et tal on sellest perekonnast väga kahju, sest lemmiklooma kaotus on loomulikult valus. Samas ei tõttaks Homin seda hunti kohe küttima isegi siis, kui selleks luba antakse. Homin selgitas, et kui üks vanaloomadest maha lasta, jääb kari nõrgemaks ja kutsikate toitmiseks hakkavad nad valimatult murdma, mis tähendab, et nad tikuvad senisest rohkem ka inimeste ligidusse.