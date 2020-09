Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide linnavolikogu otsustas anda tänavu linna aukodaniku tiitli Paide Hammerbecki põhikooli direktorile Vello Talvistele. Vapimärgi pälvivad kauaaegne kultuurijuht Ülle Müller ja Järvamaa haigla õendusjuht Maire Raidvere. Vello Talviste ütles Järva Teatajale, et kui kooli või üldse asutuse juht säärase tunnustuse saab, on see suuresti tunnustus kogu kollektiivile, sest tulemuse teevad ju kõik kollektiivi liikmed koos. Sel sügisel algas Talvistel direktoriametis 31. aasta. Ta märkis, et põhiasjad on direktoritöö juures samaks jäänud. Küll meenutas ta, et 80ndatel direktorina alustades olid reegleid rohkem ja ettekirjutatus suurem. Koos meeskonnaga mõtlemist oli vähem, tuli täide viia paberil ette kirjutatud asju. Loominguline moment juhtimise juures oli oluliselt väiksem.

* Suve hakul Paide Sookure lasteaias alanud remont oli augusti keskel enne uue õppeaasta algust valmis ning nüüd on mudilastel võimalus uuenenud spordisaalis liikumistundides käia ja rõõmsavärvilistes rühmaruumides oma päevi veeta. Paide Sookure lasteaia direktor Liia Koppel ütles, et tulemus on kena ja lapsesõbralik.

* Paide Hammerbecki põhikooli õpetajad Taimi Jürgenstein ja Riina Õun lükkasid aasta tagasi hoo sisse projektile «Laseme lapsed liikuma», et koguda raha õpilastele tasakaaluraja ehituseks. Alanud õppeaastal saavadki lapsed rajal vahetundides lustida. Taimi Jürgensteini meelest oli Hammerbecki põhikool jäänud linna teiste haridusasutustega võrreldes vaeslapse ossa. «Meie lastel polnud vahetunni ajal õues midagi põnevat teha, sest puudusid atraktsioonid, mis kutsuksid end liigutama,» ütles ta.

* Türi vana algklasside maja, kus veel aasta lõpul algab ümberehitus, et tuleval kevadel võiksid raamatukogu ja vallavalitsus sisse kolida, seisab praegu tööde tegijaga lepingu sõlmimise ootel. Kuni käis Türi põhikooli uue maja ehitus, ladustati algklasside majas osaliselt ka seda kraami, mis tööde ajaks tuli põhikoolist ära viia. Nüüd on asjad uude majja ümber kolitud. Veel on vanas majas alles veidi koolimööblit ning aastakümnete jooksul sinna kogunenud ja kasutuses olnud kraami, millest tuleb enne remondi algust vabaneda. Türi abivallavanema Elari Hiisi selgitusel plaanib vallavalitsus toimida samamoodi nagu enne põhikooli vana maja lammutust: jagada kogu kraam, mida enam vaja ei lähe, soovijatele laiali, see tähendab järgida taaskasutuse põhimõtet.

* Maaelu koroonaraha 200 miljoni eurosest kaukast on ettevõtjateni jõudnud ligi 40 miljonit eurot. Peale põllumajandus- ja toidutootjate on laenu saanud ka ääremaale rajatavad ettevõtmised, keda pangad naljalt aidata ei taha. Pea poolteist miljonit eurot võtsid laenu ka Keskerakonna fraktsiooni esimehe Kersti Sarapuu ettevõtted, mis käitavad Paides hotelli ja ujulat.