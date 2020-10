Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Endine Paide linnapea ja Järva maavanem Alo Aasma asub järgmisest nädalast tööle maaeluministeeriumi halduse asekantslerina. Aasma selgitas, et konkurss sellele ametikohale kuulutati välja juba suvel ja et see töö tundus huvitav, siis otsustaski ta kandideerida. Aasma sõnas, et konkursisõel oli väga tihe, sest läbida tuli viis vooru: kaks kirjalikku ja kolm suulist. Aasma lisas, et see pole poliitiline ametikoht.

* Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude talituse uurija teatas sel nädalal Paide linnavolikogu esimehele Aivar Tublile, et kriminaalasi, millega teda kahtlustati kelmuses seoses Viisu mõisa endise viinavabriku lammutamisega, läheb prokuröri otsusega lõpetamisele. Koos kriminaalasja lõpetamisega hüvitab riik Tublile kriminaalmenetlusega seoses tekkinud õigusabikulud.

* Esmaspäeva hommikul leidis Paide linnas Vedruka külas talu pidav Elerin Innos murtuna kolm oma karja lammast ja ühe laste lemmikuks olnud Kameruni kitse. Veel neli lammast on kodulähedaselt karjamaalt teadmata suunas kaotsi läinud ja perenaine kahtlustas, et needki on huntide saagiks langenud. Innos rääkis huntidest mitmuses, sest oli veendunud, et veretöö pani toime kari. «Jäär oli karjamaal ribadeks rebitud, nagu oleks samal ajal mitmest otsast tiritud. Nad ei käinud vaid murdmas, sõid ikka kõhud täis. Kaks utte olid kohe maja juures läbinäritud kõridega,» lausus ta.

* Kahekümne kahest Paide muusika- ja teatrimaja eest bussi astunud Järvamaa kutsealusest vormitakse Tapal suurtükiväepataljonis seitsme nädalaga sõdurid, kes jätkavad teenistust kaitseväe üksustes ning arvatakse järgmisel kevadel täienduseks reservarmee ridadesse. Sügisese kutse noormehed ootasid teisipäeva sombusel hommikul parklas oma sõprade või pereliikmete seltsis hajusalt seistes bussi saabumist. Enamik kutsealustest oli oma pealae paljaks ajanud, ent oli ka neid, kel tukk lehvis kapuutsi alt uljalt välja.

* Paide linnavalitsuse probleemidest Viisu kergliiklustee alla jäävate maade omanikega on Järva Teataja kirjutanud terve seeria lugusid. Nüüd on selgunud, et nagu Viisus, on maaküsimused omanikega kuni viimase ajani lahendamata ka eelmisel aastal valminud Aasa tänava pikenduse puhul. Järva Teataja poole pöördus Aasa 17 asuva garaažiühistu Mündi Paju juhatuse liige Toomas Vene, kelle ütlust mööda on eelmisel aastal linnavalitsuse eestvõttel ehitatud Aasa tänava pikenduse alla jäävate maadega samad lood nagu Viisus. «Linnavalitsus on hõivanud eramaa ebaseaduslikult,» märkis ta.