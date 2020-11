Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Reede keskpäeval avab Türi ujula koostöös Järvamaa haiglaga valminud ravi- ja lastebasseini, kus hakkavad soojas vees lustimas käima eeskätt lasteaedade mudilased ja Türi piirkonnas veepõhist liikumisravi vajavad lapsed. Ujula juhataja ja Türi Arengu sihtasutuse juhatuse liige Asko Pärl ütles, et lastebasseinist on 50aastaseks saavas Türi ujulas unistatud ammustest aegadest. «Võimalus selleks avanes siis, kui ujula läks eraettevõttelt tagasi omavalitsuse hallata. Nii said võimalikuks toetusmeetmed ja rahastused, mida eraettevõttele poleks ehk antud,» selgitas ta.

* Esmaspäeval ja teisipäeval kogunes avalikule istungile riigikogu kultuurikomisjon, et tutvuda kultuuriehitistega, mida ettepanekute järgi võiks järgnevatel aastatel kultuurkapitali raha toel ehitada või uuendada. Kahe päeva jooksul kohtus komisjon 28 ettepaneku esindajatega, et saada neist täpsem ülevaade ja taotlustest tervikpilt. Tähtsa komisjoni ees käisid ka Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg ning Paide teatri juht Harri Ausmaa. Nende ettekanne Järvamaa kultuuritempli praegusest olukorrast tekitas komisjoni liikmetes küsimuse, kuidas maja on siiani üldse püsti püsinud.

* Paaris Järva valla Albu ja Ahula piirkonna elanikke koondavas Facebooki grupis on levima hakanud info, nagu tegutseksid piirkonnas võõrsilt pärid vargad. Politseinikud kinnitavad, et paar teadet varguste kohta on nad hiljuti tõesti saanud, kuid vargaid pole veel õnnestunud tabada. Üks Facebookis varaste teemal sõna võtnud inimestest kirjutab, et pätid on liikvel ning sisse murtakse autodesse, garaažidesse ja kõrvalhoonetesse. Samuti kolatakse kortermajade koridorides, viiakse ära jalgrattaid ja katsutakse, kas uksed on lahti. Eriti olevat pätid huvitatud tööriistadest, telefonidest, rahakottidest ja muust väärtuslikust, mis on autosse unustatud.

* Teisipäeval alustas üle-eestiline kiirsöögikett Pizzakiosk uue, heategevusliku Lõvipitsa müüki, kus igast ostust läheb euro lapsi ja noori toetavate projektide heaks. Lõvipitsa on heategevuslikul eesmärgil loodud pitsa, mitte lihtsalt ümbrist vahetanud juba varem müügil olnud toode. Lionsi klubi Paide Bastion liige Kurre Ehrnsten, kes on ühtlasi Pizzakioski frantsiisi omanik, ütles, et idee autor on tema. «Tahan heategevust toetada, kuid perefirmal ongi selleks kaks võimalust: teha lihtsalt rahaülekanne või siis haarata heategevusse ka kliendid ning suunata neid koos meiega head tegema,» selgitas ta.

* Maa-ameti pildipank täienes tänavu rohkem kui 1,1 miljoni Eesti kohal tehtud aerofotoga. Suure tõenäosusega leiavad nüüd kõik otsijad pildipangast oma kodumaja ja aia õhuvaate ning saavad pahandust pelgamata kiigata ka naabri hoovisoppidesse. Järva abivallavanema Toomas Tammiku ütlust mööda võrdlevad ametnikud uuendatavate kaartide ja fotode abil muutusi ja lahendavad vaidlusi. «Kui keegi tuleb sooviga vana kuur ehitusregistris arvele võtta, siis aastate kaupa tehtud fotode järgi saab kontrollida ehitise vanust või tuvastada, et kuur on ilmunud fotodele hoopis viimastel aastatel,» selgitas ta.