Sügistormide saabudes soovitab Päästeamet kõigil inimestel läbi mõelda, kas nemad ja nende kodu on valmis olukorraks, kui õues möllavad marutuuled ning elekter on katkenud. Enamasti ei tule torm nii ootamatult, et selleks valmistuda ei jõuaks. Laadige mobiiltelefonide akud täis, võimalusel hankige lisaks ka akupank. Samuti võiks igas kodus varuks olla mõne päeva jagu joogivett ja toitu. Vaata, mida hädaolukorraks koju varuda.