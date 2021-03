Paides käisid päästjad inimest kahel korral veekogult ära kutsumas

Ennast uppumisohtu pannud naine eiras mõtlematult kehtivat jääle mineku keeldu ning läks hoolimata hoiatamisest jääle tagasi. Päästjate hinnangul on jää paksus Paide tehisjärvel küll üle 10 sentimeetri, kuid veekogu ääred on kaldast lahti ning jää peal vesi. Päästjad hoiatavad, et kevadiste sulailmadega on jääle minek eluohtlik ja jääle mineku keelu eiramine karistatav. Läbi jää vajuv inimene kaotab külmas vees üldjuhul tegutsemisvõime loetud minutitega, lapsed veelgi kiiremini.