Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järgmisest esmaspäevast kõigile täisealistele avanev võimalus saada koroonaviiruse vastu kaitsesüst paneb suurema osa järvalasi olukorda, kus tuleb sõita Tallinnas, Tartus, Pärnus, Ahtmes või Narvas avatud keskustesse või osaleda nobedate näppude voorus, püüdes saada aega kohalikus haiglas süstitavale 42 doosile. Paide perearst Ingrid Alt ütles, et on ahastuse äärel, sest ta pole rahul olukorraga, kus Järvamaa inimesed peavad kaitsesüsti saamiseks sõitma saja kilomeetri kaugusele või kaugemalegi. «Teha pole midagi. Kui riik on nii otsustanud ja maakonnahaiglates toimub vaktsineerimine nii väikses mahus, siis ei jää inimestel midagi muud üle,» lausus ta.

* Eelmise aasta novembris läksid Türil uuest põhikoolist ja spordihoonest üle tänava lahti järgmised suured ehitustööd. Mõni aeg veel ja kooli endisest algklasside majast saab raamatukogu ja vallavalitsus. Türi abivallavanem Elari Hiis selgitas, et plaanide järgi peaks ehitaja uuenenud maja üle andma 18. mail ja ta ei näe põhjust, miks asjad ei peaks nii minema. «Arvan, et ehitus on õigel maal. Samas, eks päriselu osa ole ka see, et objekt antakse üle, kuid viimased liistud ja värvitööd võivad vajada tegemist,» lausus ta.

* Järjekordse kaugõppekevade lõpp on lähedal. Lõpuekskursioonide mõttest on paljud klassid juba loobunud. Paide Hammerbecki põhikool kirjutas esmaspäeval Facebookis, et IIIa klass käis eelmise nädala reedel Kurgjal ekskursioonil. Käik naabermaakonda leidis aga aset Zoomi vahendusel.

* Sel kevadel on paljud ürituste korraldajad andnud teada nende edasilükkamisest või suisa ärajätmisest. Ära jääb mitu pika tavaga üritust kõikjal Eestis, sealhulgas ka Järvamaal. Ometi tõotab vähemalt üks meelelahutuslik ettevõtmine eeloleval suvel selle suure lünga täita, sest Eesti piimandusmuuseumi pere on kindlalt otsustanud piimapäeva ühes laada ja kontserdiga maha pidada. «Praegu küll plaanime, et piimapäev ikkagi tuleb ja juulis vahest lubatakse veidi vabamat olukorda ka,» ütles Imaveres asuva Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Siimussaar.

* Järva- ja Pärnumaa piiril asuva Kurgja talumuuseumi peamaja remont on lõpusirgel ja valmima hakkab audiovisuaalne väljapanek, mis kajastab ärkamisaja suurkuju Carl Robert Jakobsoni tegevust ja tema ­pere elu.

* Kevad on käes ja koos sellega ka puugihooaeg. Väikesed tüütud putukad levitavad kaht ohtlikku haigust ning on mõistlik meelde tuletada, kuidas end puukide ja nende levitatavate tõbede eest kaitsta.