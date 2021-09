„Mul on suur au tunnustada täna elupäästjaid, kes märkavad ja tegutsevad, et aidata hädasolijad välja eluohtlikest olukordadest. Teie hulgas on neid, kes on inimesi nii veest kui ka tulest välja aidanud. Siin on meie häid kolleege ja ka tavakodanikke, kel on olnud oskust märgata ja õigel ajal hea sõnaga sekkuda päästmaks neid, kes enda elu tahtlikult ohtu on pannud,“ ütles siseminister Kristian Jaani.

„Septembris pööratakse suurendatud tähelepanu suitsiidi ennetusele. Seetõttu pean oluliseks mainida, et on tähtis, et oleme võimelised abistama ka neid, kes on ühel hetkel otsustanud oma elu lõpetada. Mul on hea meel, et tänaste elupäästjate hulgas on inimesi, kel on õnnestunud need hinged päästa. Vaimse tervise hädad on kujunenud probleemiks igas vanuserühmas. See teema vajab valdkonnaülest koostööd ning märkamist üksiksiku tasandil. Tänan ja tunnustan kõiki, kes märkavad ja aitavad abivajajaid enda ümber ka siis, kui silmaga nähtavat hädaohtu ei paista olevat. Suur tänu teile!“ sõnas Jaani, viidates Häirekeskuse päästekorraldajate tööle, kel on õnnestunud suitsiidseid helistajaid oskuslikult aidata.